ويتكوف: المفاوضات مع حماس حول وقف إطلاق النار في غزة بدأت تعود إلى مسارها

واشنطن/سما/

اكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن المفاوضات مع حماس التي كانت قد تعثرت في وقت سابق بدأت تعود إلى مسارها.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق باتفاقيات "أبراهام" للسلام، أوضح ويتكوف أن هذه الاتفاقيات ستتوسع بشكل كبير، مؤكداً أنه لن يكون مفاجئًا إذا انضمت نحو 10 دول جديدة إليها بنهاية العام الجاري.

كما تناول ويتكوف في تصريحاته المفاوضات مع إيران، حيث أشار إلى أن هذه المفاوضات ستعود إلى مسارها.

وأضاف أيضًا أن هناك توترًا مؤخرًا في سوريا، لكن الأوضاع في طريقها نحو التسوية.

وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكد ويتكوف أن المفاوضات بين الجانبين ستستأنف قريبًا، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية في حل الصراعات الدولية.

وأشار ويتكوف أيضًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأمريكي ترمب في الحفاظ على النظام والاستقرار العالمي، قائلًا: "الرئيس ترمب هو شرطي العالم حاليًا، وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار في أوقات التحديات الكبرى".