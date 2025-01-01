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ماكرون: لا يمكن أن نقبل بموت الأطفال جوعا بغزة وستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر

الأحد 27 يوليو 2025 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: لا يمكن أن نقبل بموت الأطفال جوعا بغزة وستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر



باريس / وكالات /

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانه بحثت مع الرئيس أردوغان سبل الدفع نحو حل الدولتين.

وقال ان يجب فعل كل ما يلزم لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين.

واضاف ان مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو/تموز يجب أن يطلق مسارا جديدا لحل دائم على أساس حل الدولتين.

واكد انه لا يمكن أن نقبل بموت الأطفال جوعا في غزة.

وقال"سأعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة ونزع سلاح حماس".

واكد ان الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ويهدد بمجاعة ونزوح جماعي.

واشار ان دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل هو الطريق إلى السلام.

واضاف ان فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين.

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