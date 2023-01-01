إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة

الضفة/سما/

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل 3 على الأقل، مساء السبت، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر محلية إن “جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل (جنوب)، ومنع حركة المركبات، واحتجز عددا من الشبان”.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق”.

وأشارت إلى اعتداءات نفذها مستوطنون على مزارعين فلسطينيين في بيت أمر “إذ أجبروهم على مغادرة أراضيهم الواقعة في منطقة وادي الشيخ”.

“فيما احتجز جنود الاحتلال عددا من المزارعين وحققوا معهم وهددوهم بالاعتقال في حال عودتهم إلى أراضيهم”، وفق الوكالة الفلسطينية.

وجنوبي الضفة أيضا، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم “وأطلق قنابل الصوت والغاز السام صوب المحال التجارية والمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق”، حسب “وفا”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال أوقفت شابين (خلال الاقتحام)، واعتدت عليهما بالضرب المبرح، قبل أن تعتقلهما”.

وجنوب مدينة بيت لحم أيضا، ذكرت “وفا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا في قرية أم سلمونة.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله (وسط) ووادي الفارعة جنوب مدينة طوباس (شمال) دون “أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.