  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العاهل الأردني يبحث مع ترامب الأوضاع في سوريا وغزة

الأحد 27 يوليو 2025 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يبحث مع ترامب الأوضاع في سوريا وغزة



عمان/سما/

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجمل المستجدات في المنطقة و خاصة التطورات في غزة وسوريا.


وجدد الملك الأردني التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية.

وأشاد عبد الله الثاني بجهود الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي في خفض التصعيد بالمنطقة، مبينا أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ولفت جلالته إلى نجاح التنسيق الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في خفض التصعيد في سوريا، مؤكدا أهمية استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

صور: “القسام” تفجر ناقلات جند إسرائيلية وتوقع قتلى بصفوف الجيش في خان يونس

أكسيوس: فريق ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة

إعلام عبري: محاولات حثيثة لاستئناف المفاوضات خلال الأسبوع الوشيك

دمشق : أنباء عن هبوط مروحيات إسرائيلية داخل مقر "الفرقة 15" بالسويداء

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات "قسد" شرق دير الزور

وزير الخارجية الاميركي : على حماس اطلاق سراح جميع الرهائن

الأخبار الرئيسية

20250726105047

"إسرائيل" تعلن عن "هدنة إنسانية" في غزة لساعات بدءا من صباح الأحد

20250726115357

الجيش الإسرائيلي يقتحم سفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة لكسر الحصار

إعلام عبري: محاولات حثيثة لاستئناف المفاوضات خلال الأسبوع الوشيك

صور: “القسام” تفجر ناقلات جند إسرائيلية وتوقع قتلى بصفوف الجيش في خان يونس

قيادي بحماس يتحدث عن تفاصيل آخر جولة مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية