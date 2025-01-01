العاهل الأردني يبحث مع ترامب الأوضاع في سوريا وغزة

عمان/سما/

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجمل المستجدات في المنطقة و خاصة التطورات في غزة وسوريا.



وجدد الملك الأردني التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية.

وأشاد عبد الله الثاني بجهود الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي في خفض التصعيد بالمنطقة، مبينا أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ولفت جلالته إلى نجاح التنسيق الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في خفض التصعيد في سوريا، مؤكدا أهمية استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.