مستشار النمسا يحث "إسرائيل" على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

فيينا/سما/

أفاد المكتب الصحفي للمستشار النمساوي كريستيان شتوكر بأن المستشار دعا إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأكد المكتب الصحفي في بيانه أنه في أعقاب محادثاته مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في ستازبورغ، شدد على ضرورة وقف النار في غزة، مطالبا حركة "حماس" بإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.



ونقل البيان الصحفي عن شتوكر قوله: "من الواضح أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق... وأنا مثل المستشار ميرتس، أحث إسرائيل بشدة على السماح أخيراً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتناول اللقاء أيضا النزاع في أوكرانيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت الأربعاء الماضي إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، حيث سجلت 21 حالة وفاة لأطفال دون الخامسة من العمر بسبب الجوع هذا العام.

يذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت في مايو عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في مناطق تم "تطهيرها" من عناصر "حماس"، بينما اتهم مفوض وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازوريني (أونروا) الخطة بأنها تهدف إلى "ترحيل قسري" لسكان القطاع.

وقد استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة يوم 6 يوليو الجاري حول وقف إطلاق النار، دون تحقيق تقدم حتى الآن حسبما أفادت وسائل إعلام.