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جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة وفتح أكثر من معبر

الأحد 27 يوليو 2025 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهود مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة وفتح أكثر من معبر



القاهرة/سما/

أكدت مصادر مصرية أن القاهرة والدوحة تعملان على تكثيف الجهود لزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع.


وقالت المصادر المصرية لـ RT أن الهلال الأحمر المصري يبدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بداية من صباح غد الأحد، وأن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيق ومستلزمات طبية.

وأوضحت مصادر أن مصر وقطر تسعيان لتوسيع نطاق المساعدات من خلال تنشيط معابر مثل رفح وكرم أبو سالم، لضمان استدامة وصول المساعدات، والتي تأتي في ظل التحديات المستمرة التي تواجه إيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك القيود الأمنية والتصعيد العسكري المتكرر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، موافقته على استئناف إسقاط المساعدات جوا على غزة اعتبارا من مساء السبت، وأنه سيتم تحديد ممرات إنسانية للسماح بالمرور الآمن لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل الغذاء والدواء لسكان غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لتنفيذ تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في مناطق من غزة، وأنه تم بالتعاون مع شركة الكهرباء توصيل خط لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة.

وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، حيث أدت القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى نقص حاد في الغذاء، الماء النظيف، الأدوية، ومواد الإيواء.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعتمد أكثر من مليوني شخص في غزة – أي ما يقرب من إجمالي السكان – على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مع تحذيرات من مخاطر المجاعة التي تهدد أكثر من 1.5 مليون شخص.

وتعد معابر رفح وكرم أبو سالم الشريانين الرئيسيين لإيصال المساعدات، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري تنسيق دخول الشاحنات من مصر إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

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