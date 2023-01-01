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مئات المغاربة ينددون بالإبادة والتجويع الإسرائيلي في غزة

الأحد 27 يوليو 2025 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المغاربة ينددون بالإبادة والتجويع الإسرائيلي في غزة



الرباط/سما/

نظم مئات المغاربة وقفة احتجاجية بمدينة أكادير وسط البلاد، مساء السبت، تنديدا بالإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وجاءت الوقفة بدعوة من “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية)، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل، وأخرى داعمة لغزة وصمودها.
وردد المحتجون شعارات منها: “أخي أنت حر برغم القيود”، و”غزة رمز العزة”، و”كلنا فداء غزة الصامدة”، في رسالة تضامن مع الفلسطينيين بالقطاع الذين يعانون من حرب إبادة متواصلة وتجويع.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.
والجمعة، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، إن 9 فلسطينيين توفوا بينهم طفلان خلال 24 ساعة فقط، بسبب الجوع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا الجوع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122، بينهم 83 طفلا.
فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل دون عمر العامين في القطاع جراء نفاد الحليب والمكملات الغذائية وسط استمرار سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل.
وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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