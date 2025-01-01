الإمارات تعلن استئناف عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة “على الفور”

أبو ظبي/سما/

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، السبت، أنّ بلاده ستستأنف عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة، مشيرا إلى “المرحلة الحرجة” التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر المجاعة.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس “لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة وغير مسبوقة”، مضيفا “سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمس الحاجة، برا وجوا وبحرا… سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور”.

بالتزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف إسقاط المساعدات جوا على غزة اعتبارا من مساء السبت.