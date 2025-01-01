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الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال المشتبه بعملية دهس جنود قرب "بيت ليد"

السبت 26 يوليو 2025 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال المشتبه بعملية دهس جنود قرب "بيت ليد"



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء السبت، شابا قالت إنه المشتبه بعملية الدهس التي وقعت صباح الخميس عند مدخل بلدة "كفار يونا" قرب مفرق "بيت ليد" وأسفرت عن إصابة 8 جنود بجروح.

وجاء في بيان لها، أنها اعتقلت المشتبه بتنفيذ عملية الدهس في منطقة "كفار يونا" خلال عمليات تمشيط ورشة بناء، وذلك بعد مطاردة استمرت منذ يوم الخميس.

وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس أن المشتبه بتنفيذ عملية الدهس هو الشاب أركان خالد (27 عاما) من مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، وعممت صورته على الجمهور من أجل مساعدتها في العثور عليه.

وأقر الجيش الإسرائيلي حينها بأن جميع المصابين في العملية هم جنود. وأوضح أن جنديين أصيبا بجراح متوسطة، بينما 6 آخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.


وعثرت الشرطة على المركبة التي نفذ بها الدهس فارغة في منطقة مفتوحة قريبة من موقع العملية، واستدعت قوات من حرس الحدود وكلاب الحراسة البوليسية للمشاركة في عملية التمشيط والمطاردة.

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