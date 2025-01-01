نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يعرقلون افتتاح مهرجان سالزبورغ بحضور الرئيسين النمساوي والروماني

وكالات/سما/

عرقل ناشطون مشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورغ 2025 اليوم السبت.



واطلق العديد من الناشطين شعارات مثل " أيديكم ملطخة بالدماء " ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقطع نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر والمسؤول عن الثقافة كلمته. وعرض على المتظاهرين "مناقشة مفتوحة" بينما قام مسؤولو الأمن بإخراجهم من القاعة المزدحمة. وكان الرئيس ألكسندر فان دير بيلين من بين الضيوف. وألقت آن أبلباوم المؤرخة الأمريكية البولندية الكلمة الافتتاحية.

وقالت إنها تأثرت بشدة بصور الأطفال الذين يتضورون جوعا في قطاع غزة ودعت إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وكانت هذه المظاهرة واحدة من العديد من المظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء أوروبا احتجاجا على الأوضاع في قطاع غزة، والتي تم نشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأوروبية إلى جانب صور الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على المساعدات.

وكانت منظمات دولية بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أعربت مرارا عن قلقها من خطر المجاعة المحدق في غزة، لا سيما في شمال القطاع، حيث يعاني السكان من شح حاد في الغذاء والمياه النظيفة ما يهدد حياة الأطفال وكبار السن على نحو خاص.