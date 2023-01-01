غزة: 51 شهيدا منذ فجر اليوم

غزة/سما/

استشهد 51 مواطنا، من بينهم 23 من طالبي المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، مع استمرار الحصار الخانق والتجويع الممنهج.

وفي أحدث الغارات استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين بجوار تكية طعام بمنطقة (بئر 19) في مواصي خان يونس جنوب القطاع.



وفي حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي لخيمة النازحين، أشار مراسلنا إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم طفلان.



كما استشهد مواطنين اثنين وأصيب وآخرون جراء قصف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بمحيط صيدلية الزهور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد شاب شمال مدينة رفح جنوب القطاع أثناء محاولته تأمين لقمة العيش قرب محور موراج.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، وسط تصاعد أعداد القتلى والجرحى بشكل يومي، في ظل حصار خانق وتجويع ممنهج يعاني منه أكثر من مليوني فلسطيني.



وقد سُجلت خلال الأيام والساعات الماضية عشرات حالات الوفاة نتيجة سوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في مشهد يفاقم المأساة الإنسانية المتصاعدة منذ بدء الحرب.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59733 شهيدا، و144477 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأوضحت مصادر طبية اليوم السبت، أن "من بين الحصيلة 8581 شهيدا، و32436 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن "29 شهيدا وأكثر من 165 إصابة من شهداء المساعدات وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1121 شهيدا، وأكثر من 7485 إصابة".

وبينت، أنه "وصل إلى المستشفيات 57 شهيدا (بينهم 3 شهداء جرى انتشال جثامينهم)، و512 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".