ميرتس بعد مناقشة الشرق الأوسط مع ماكرون وستارمر: سنتخذ خطوات في الأيام المقبلة

برلين/سما/

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقش خلالها الوضع في الشرق الأوسط.



ونقلت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، عن ميريتس قوله "أجريت محادثة هاتفية مفصلة مع رئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا، ناقشنا خلالها مسارنا في الشرق الأوسط. وتم التوصل إلى اتفاق هام مع إيمانويل ماكرون وكير ستارمر. وفي الأيام المقبلة، سنتخذ خطوات أخرى بتنسيق وثيق للغاية".

يأتي ذلك، عقب إعلان السكرتير الصحفي للحكومة الألمانية يوم الجمعة أن الحكومة لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين على المدى القريب.

وكان ماكرون أعلن أن فرنسا ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ورأى أن "الأهم الآن هو وقف الحرب في غزة فورا وتقديم المساعدة للسكان المدنيين". كما دعا إلى نزع سلاح حركة حماس، وضمان الأمن وإعادة إعمار غزة.

ورحبت حركة حماس، بإعلان ماكرون وقالت إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان ماكرون وقال في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال الخميس إن واشنطن رفضت خطة الرئيس الفرنسي للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".