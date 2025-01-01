  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"رويترز": ماكرون يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية.. وبريطانيا وكندا ترفضان خوفا من مواجهة واشنطن

السبت 26 يوليو 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": ماكرون يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية.. وبريطانيا وكندا ترفضان خوفا من مواجهة واشنطن



واشنطن/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاد مبادرة دبلوماسية واسعة النطاق تهدف إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، بالتنسيق مع السعودية، وسعى لإشراك بريطانيا وكندا.


ونقلت الوكالة عن 3 دبلوماسيين مطلعين قولهم إن مبادرة ماكرون قوبلت برفض من لندن وأوتاوا خشية الدخول في مواجهة سياسية مع واشنطن.

وتبعا لذلك، قرر ماكرون المضي قدما منفردا، مع عزم فرنسا إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأكد دبلوماسي فرنسي للوكالة أن باريس ستواصل جهودها لحشد دعم دولي أوسع قبيل المؤتمر، في مسعى لتعزيز الزخم نحو الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية، رغم تعقيدات المشهد الدولي وضغوط بعض القوى الكبرى.

وفي 24 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

في حين دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة إعلان ماكرون وقال مكتب نتنياهو في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة

الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

حين تجوّع غزة ويحلم الإسرائيليون بتناول الحمص على أنقاضها (فيديو)

آيزنكوت يتهم نتنياهو بإفشال صفقة تبادل الأسرى لأسباب سياسية

بيان أوروبي يدعو لإنهاء كارثة غزة فورا.. وستارمر: الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع

نتنياهو يتنصل من تصريحات إلياهو بشأن غزة

بن غفير وسموتريتش يحرضان نتنياهو على مواصلة التجويع والإبادة بغزة

الأخبار الرئيسية

6884e1624c59b71484278c2b

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة

1-156-730x438

نيويورك تايمز: جيش "إسرائيل" لم يجد دليلا يثبت سرقة حماس للمساعدات

688468e542360473487b9eba

قيادي في "حماس" يكشف عن نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بشأن غزة

68845b02423604734b2bd0af

وول ستريت جورنال: نتنياهو يدرك أن أمريكا هي السبب الوحيد لوجود "إسرائيل"

6884d5af4c59b7153a7374ab

أكسيوس: فريق ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية