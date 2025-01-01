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ناشطو "حنظلة" يهددون بالإضراب عن الطعام بحال اعتقلتهم "إسرائيل"

السبت 26 يوليو 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطو "حنظلة" يهددون بالإضراب عن الطعام بحال اعتقلتهم "إسرائيل"



وكالات/سما/

أعلن الناشطون على متن السفينة "حنظلة" المتوجهة إلى قطاع غزة، عن قرارهم بالإضراب عن الطعام في حال تم اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

هذا القرار يأتي في سياق عمليات تهدف لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ودعم الحقوق الفلسطينية، حيث تقوم مثل هذه السفن برحلات احتجاجية رمزية أو فعلية لكسر الحصار.

وغالبا، مثل هذه المبادرات تواجه مخاطر الاعتقال أو التضييق من قبل الجانب الإسرائيلي، ولذلك يعلن الناشطون عن إضرابهم مسبقا كخطوة دفاعية ونضالية ضد أي محاولة للاعتقال أو الاعتداء عليهم.

ومن المتوقع أن تصل سفينة "حنظلة" إلى قطاع غزة خلال 6 أيام.

و"حنظلة" هي سفينة تضامن دولية غالبا ما تخرج بمبادرات كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، وتحمل على متنها ناشطين دوليين وعربا وأوروبيين وفلسطينيين مناصرين للقضية الفلسطينية.

هدف السفينة جذب الانتباه الدولي إلى معاناة سكان غزة تحت الحصار الإسرائيلي، والمطالبة بفتح الممرات البحرية وتمكين دخول المساعدات الإنسانية، والأدوية، والمواد الأساسية.

وأعلن الطاقم والناشطون أن الإضراب عن الطعام سيكون خيارا احتجاجيا ومسلك مقاومة سلميا في حال اعتقالهم من قبل البحرية الإسرائيلية خلال محاولتهم دخول المياه الإقليمية لقطاع غزة.

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