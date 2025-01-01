لبنان: تفكيك مخيم تدريبي لحركة حماس والجماعة الإسلامية

بيروت/سما/

كشف مصدر قضائي لبناني عن تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" بمنطقة عالية في غرب البلاد.

وقال المصدر، لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم السبت، إن الجيش اللبناني "تمكن من تفكيك مخيم مخصص ومجهز بالعتاد والسلاح لتدريب مسلحين لبنانيين ومن جنسيات أخرى".

وأوضح أن هذا "المعسكر التدريبي يضم مسلحين من حركة حماس و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان، ما يدل على مثابرتهم في النهج العسكري والمضي في بناء قدراتهم القتالية من جديد"، مشيرا إلى أن "الموقوفين الذين يزيد عددهم على 10 أشخاص أغلبهم من أبناء بيروت، بالإضافة إلى رفاقهم من التابعية الأردنية".

ووصف الموقوفين بأنهم "عناصر يتسمون بالأهمية خصوصا أن آباء عدد منهم كانوا يقاتلون في جبهة الجنوب واغتالتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة.

يأتي ذلك، في سياق التزام الحكومة اللبنانية بمواصلة ملاحقة وتفكيك الخلايا والمخيمات التدريبية التابعة لحركة حماس داخل لبنان في إطار محاولات ضبط الأمن الوطني ومنع تصعيدات مسلحة تهدد الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية في هذا الصدد.