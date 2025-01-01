  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

لبنان: تفكيك مخيم تدريبي لحركة حماس والجماعة الإسلامية

السبت 26 يوليو 2025 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: تفكيك مخيم تدريبي لحركة حماس والجماعة الإسلامية



بيروت/سما/

كشف مصدر قضائي لبناني عن تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" بمنطقة عالية في غرب البلاد.

وقال المصدر، لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم السبت، إن الجيش اللبناني "تمكن من تفكيك مخيم مخصص ومجهز بالعتاد والسلاح لتدريب مسلحين لبنانيين ومن جنسيات أخرى".

وأوضح أن هذا "المعسكر التدريبي يضم مسلحين من حركة حماس و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان، ما يدل على مثابرتهم في النهج العسكري والمضي في بناء قدراتهم القتالية من جديد"، مشيرا إلى أن "الموقوفين الذين يزيد عددهم على 10 أشخاص أغلبهم من أبناء بيروت، بالإضافة إلى رفاقهم من التابعية الأردنية".

ووصف الموقوفين بأنهم "عناصر يتسمون بالأهمية خصوصا أن آباء عدد منهم كانوا يقاتلون في جبهة الجنوب واغتالتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة.

يأتي ذلك، في سياق التزام الحكومة اللبنانية بمواصلة ملاحقة وتفكيك الخلايا والمخيمات التدريبية التابعة لحركة حماس داخل لبنان في إطار محاولات ضبط الأمن الوطني ومنع تصعيدات مسلحة تهدد الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية في هذا الصدد.

الأكثر قراءة اليوم

مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة

الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

حين تجوّع غزة ويحلم الإسرائيليون بتناول الحمص على أنقاضها (فيديو)

آيزنكوت يتهم نتنياهو بإفشال صفقة تبادل الأسرى لأسباب سياسية

بيان أوروبي يدعو لإنهاء كارثة غزة فورا.. وستارمر: الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع

نتنياهو يتنصل من تصريحات إلياهو بشأن غزة

بن غفير وسموتريتش يحرضان نتنياهو على مواصلة التجويع والإبادة بغزة

الأخبار الرئيسية

6884e1624c59b71484278c2b

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة

1-156-730x438

نيويورك تايمز: جيش "إسرائيل" لم يجد دليلا يثبت سرقة حماس للمساعدات

688468e542360473487b9eba

قيادي في "حماس" يكشف عن نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بشأن غزة

68845b02423604734b2bd0af

وول ستريت جورنال: نتنياهو يدرك أن أمريكا هي السبب الوحيد لوجود "إسرائيل"

6884d5af4c59b7153a7374ab

أكسيوس: فريق ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية