"أسطول الصمود المغاربي" يدعو الراغبين بالمشاركة بحرا في كسر الحصار على غزة إلى التسجيل

وقال "أسطول الصمود المغاربي" وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في بيان على "فيسبوك": "انصهارا مع الزخم العالمي المناصر للقضية الفلسطينية وللصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني فوق أرضه، ورفضا للحرب الصهيونية الوحشية" ومراكمة على العملية المشتركة الأولى"ماضون إلى غزة برا و بحرا وجوا".

وكانت تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين" أعلنت، يوم 16 يوليو، عن انطلاق الاستعدادات العملية واللوجستية لمشاركة أسطول الصمود المغاربي في كسر الحصار على غزة، في العملية البحرية المشتركة الثانية ضمن أسطول الصمود العالمي، المبادرة الدولية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عبر البحر، بمشاركة منظمات ومبادرات مدنية من عدة دول حول العالم.