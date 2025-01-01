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آيزنكوت: جاهز لتولي رئاسة الحكومة!

السبت 26 يوليو 2025 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: جاهز لتولي رئاسة الحكومة!



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة لأسباب سياسية.


وفي مقتطفات من مقابلة أجرتها قناة "12" العبرية الخاصة، أمس الجمعة، قال آيزنكوت: "نتنياهو أفشل صفقة التبادل لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أنه "جاهز لتولي رئاسة الحكومة".

وأضاف: "أنا أعرف جميع التحديات التي تواجه إسرائيل، وأعرف ما هو الصواب".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن إسرائيل تدرس مع الولايات المتحدة "بدائل" لإعادة المحتجزين من غزة وإنهاء حكم حركة "حماس".

ولم يكشف نتنياهو عن طبيعة البدائل التي يتحدث عنها، بينما تقول المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، إن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو اتفاق مع حركة "حماس".

وجاءت تصريحات نتنياهو غداة إعلانه استدعاء وفده المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة للتشاور، في خطوة مماثلة لما أعلنه المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عبر منصة "إكس".

وقال ويتكوف مساء الخميس: "قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس، والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه "حماس" مررا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودت بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 6 يوليو الجاري، تجرى بالدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

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