نائب فرنسي: تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه ولن توقف إسرائيل ولا غيرها ذلك

باريس/سما/

أكد النائب الفرنسي توماس بورتس أن تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه، موضحا أنه لا شيء سيوقف ذلك لا إسرائيل ولا غيرها.



وكتب النائب الفرنسي توماس بورتس، في منشور على صفحته بمنصة "إكس": "تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه، ولن يوقفه شيء، لا إسرائيل ولا غيرها".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

هذا ورحبت حركة "حماس" وعدة دول، بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "لا أهمية له"، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس الفرنسي "رجل طيب".

ويأتي قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ظل الغضب الدولي إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وفي الوقت الذي تعثرت فيه محادثات وقف إطلاق النار مجددا، مع سحب الولايات المتحدة وإسرائيل فريقيهما التفاوضيين من قطر.

ووسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بيانا مشتركا مساء الجمعة، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا، ودعا إدارة ترامب للضغط على نتنياهو.

كما قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بعد أن قتلت وجرحت 200 ألف فلسطيني، تستخدم التجويع الجماعي لتدبير التطهير العرقي في قطاع غزة.