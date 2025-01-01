وزير الخارجية التركي يحذر من خطط إسرائيلية لإفراغ قطاع غزة

أنقرة/سما/

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن إسرائيل تزيد معاناة الظروف المعيشية في غزة، محذرا من خطط تل أبيب حول مطالبة عدد من الدول باستقبال اللاجئين الفلسطينيين لإفراغ القطاع.



وقال في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "نرى في سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ما يلي: من جهة، تدمر البنية التحتية وتسبب مجاعة في قطاع غزة، مما يودي بحياة الناس، ومن جهة أخرى، يسافر ضباط المخابرات الإسرائيلية إلى دول مختلفة ويحاولون إقناعها باستقبال عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين".



وأضاف: "إسرائيل تعقّد الظروف المعيشية في القطاع، وعندما تعلن بعض الدول عن استعدادها لاستقبال اللاجئين، تعمل على خطط إفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ولدى إسرائيل مشروع كهذا".

وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من "خطط تل أبيب لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين"، مؤكدا أنه "يجب منع هذه الخطط".

كما أشار إلى أن "أنقرة تتفاوض مع الدول المعنية وتحذرها، وعلى العالم أجمع أن يكون على أهبة الاستعداد بشأن ذلك".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في وقت تشهد فيه المفاوضات بشأن تبادل الأسرى في غزة حالة من الجمود، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف أعلن سحب الفريق التفاوضي الأمريكي من الدوحة، وذلك عقب الرد الذي قدمته حركة حماس، مشيرا إلى أن الموقف الأخير للحركة يعكس "غياب الجدية في إنهاء النزاع".

هذا وأعربت حركة "حماس" عن استهجانها من تصريحات ويتكوف السلبية بشأن المفاوضات، موضحة أنها تعاملت بمرونة عالية وحرص شديد.

وأكدت حماس حرصها على استكمال المفاوضات، والانخراط فيها بما يساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.