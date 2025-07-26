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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أتلف أكثر من 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان غزة

السبت 26 يوليو 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أتلف أكثر من 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أتلف كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة.


وذكرت الهيئة أن المساعدات ظلت عالقة لأسابيع على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم وفسدت.

وبحسب مصادر عسكرية، شملت هذه الكمية الكبيرة من المعدات التي تقدر بأكثر من 1000 شاحنة، مواد غذائية ومعدات طبية ومياه معبأة.

وقال المصدر العسكري: "دفنا كل شيء تحت الأرض بل وأحرقنا بعضا منها.. وحتى اليوم لا تزال آلاف الطرود تنتظر تحت أشعة الشمس وإذا لم تنقل إلى قطاع غزة فسنضطر إلى إتلافها أيضا".

وصرح المصدر بأن آلية توزيع المساعدات لا تعمل، مؤكدا أنها لم تنظّم بالكامل.

وأضاف: "الشاحنات تعلق، والآلية لا تعمل، وهناك مشكلة في المحاور، والتنسيق معطل أيضا.. لدينا أكبر مستودع حبوب موجود هنا.. إذا لم توزع البضائع الموجودة هناك اليوم فسنقوم بإخلاء المعدات ودفنها". 

وشكك المصدر في إمكانية إنزال معدات بالمظلات إلى غزة، حيث قال: "لقد جرت بالفعل محاولة كهذه لكنها باءت بالفشل الذريع، تماما مثل الميناء العائم الذي شيدوه".

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