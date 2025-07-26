الأمم المتحدة ترحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

الأمم المتحدة/سما/

رحبت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، في تعليقها على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، بالخطوات التي تسهم في تنفيذ حل الدولتين للقضية الفلسطينية.



وأوضحت تريمبلاي خلال إحاطة إعلامية للصحفيين: "قرار فرنسا هو قرار ثنائي وسيادي. إن الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) يرحب بجميع الخطوات التي تدعم تنفيذ حل الدولتين".

وأضافت: "نحن على استعداد لدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".

ورحبت حركة حماس، بإعلان ماكرون وقالت إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان ماكرون وقال في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

يذكر أن 147 دولة تعترف بدولة فلسطين، بينما لا تدرج الولايات المتحدة ضمن هذه القائمة. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك إيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.