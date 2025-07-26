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“صحة غزة”: حصيلة الإبادة الإسرائيلية ترتفع إلى 59 ألفا و733 شهيدا

السبت 26 يوليو 2025 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
“صحة غزة”: حصيلة الإبادة الإسرائيلية ترتفع إلى 59 ألفا و733 شهيدا



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى “59 ألفا و733 شهيدا و144 ألفا و477 مصابا” جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، في بيان، بوصول “57 شهيدا بينهم 3 انتشال و512 إصابة” إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى “ألف و121 شهيدا، و7 آلاف و485 إصابة” بعد استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة أكثر من 165 آخرين خلال 24 ساعة“.

وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار الماضي إلى “8 آلاف و581 شهيدا و32 ألفا و436 إصابة”.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى “59 ألفا و733 شهيدا، و144 ألفا و477 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

ومنذ ذلك الحين، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

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