الأونروا: لا أحد آمن في غزة والناس يواجهون نزوحا مستمرا

غزة / سما /

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم السبت، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ، مؤكدة أن الفلسطينيين يُجبرون على النزوح مجددًا بفعل أوامر الاحتلال، في ظل انعدام أي مكان آمن للجوء.

وقالت الوكالة، في بيان نُشر عبر منصّة "إكس"، إن "لا أحد آمن في غزة، لا المدنيون، ولا عمال الإغاثة، ولا الطواقم الطبية، ولا حتى موظفو الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن سكان القطاع يعيشون معاناة شديدة وسط ظروف قاسية وغياب تام للحماية.

وأضافت الأونروا أن الفلسطينيين في غزة خضعوا لأكثر من 650 يومًا من القصف المتواصل، والدمار، واليأس، دون أفق للحل أو نهاية لمعاناتهم.