  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: لا أحد آمن في غزة والناس يواجهون نزوحا مستمرا

السبت 26 يوليو 2025 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: لا أحد آمن في غزة والناس يواجهون نزوحا مستمرا



غزة / سما /

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم السبت، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ، مؤكدة أن الفلسطينيين يُجبرون على النزوح مجددًا بفعل أوامر الاحتلال، في ظل انعدام أي مكان آمن للجوء.

وقالت الوكالة، في بيان نُشر عبر منصّة "إكس"، إن "لا أحد آمن في غزة، لا المدنيون، ولا عمال الإغاثة، ولا الطواقم الطبية، ولا حتى موظفو الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن سكان القطاع يعيشون معاناة شديدة وسط ظروف قاسية وغياب تام للحماية.

وأضافت الأونروا أن الفلسطينيين في غزة خضعوا لأكثر من 650 يومًا من القصف المتواصل، والدمار، واليأس، دون أفق للحل أو نهاية لمعاناتهم.

#الأونروا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة

الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

حين تجوّع غزة ويحلم الإسرائيليون بتناول الحمص على أنقاضها (فيديو)

آيزنكوت يتهم نتنياهو بإفشال صفقة تبادل الأسرى لأسباب سياسية

بيان أوروبي يدعو لإنهاء كارثة غزة فورا.. وستارمر: الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع

نتنياهو يتنصل من تصريحات إلياهو بشأن غزة

ترامب: حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الأخبار الرئيسية

غزة : مئات الشهداء والجرحى في مجازر للمجوعين

بحبح

بحبح : المفاوضات أوقفت مؤقتاً وستعود الأسبوع الجاري

وقف اطلاق النار

سي إن إن تكشف أبرز المطالب التي أدت إلى انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

حماس تصدر تعليمات عاجلة إلى "وحدة الظل"..

الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية