شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية تضامنا مع غزة

غزة / سما /

قرَّر شيخ الأزهر الشريف، أحمد الخطيب، تعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها كل عام؛ لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص؛ لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها؛ وذلك تضامنًا مع أهلنا في قطاع غزة.

وأكد الأزهر الشريف أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من مشاعر الحزن العميق التي تُخيِّم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية؛ لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة.

وشدد على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال.

كما وجدد الأزهر الشريف -في هذا السياق- دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدًا أن قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده، داعيًا إلى الوقوف صفًّا واحدًا، والعمل بكل السبل؛ لإنهاء هذا العدوان، وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة، واسترداد أرضه ومقدراته.

وتمثل الشهادة الثانوية الأزهرية إحدى الشهادات التعليمية الرئيسية في مصر، وقد تقدم لامتحانات هذا العام نحو 173,808 طلاب، موزعين على 577 لجنة اختبار في مختلف محافظات البلاد.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية الفتاكة على قطاع غزة لليوم الـ 659 على التوالي، إلى جانب الحصار الخانق المفروض على القطاع والتجويع المتعمد الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.