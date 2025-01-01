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العشائر بغزة: نرفض إنزال المساعدات جوا: "لا نحتاج لمزيد من العبث بحياة أهلنا"

السبت 26 يوليو 2025 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشائر بغزة: نرفض إنزال المساعدات جوا: "لا نحتاج لمزيد من العبث بحياة أهلنا"



غزة / سما /

أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عن أسفها واستغرابها من إعلان بعض الجهات نيتها إنزال مساعدات إنسانية جواً على القطاع، معتبرة أن هذه الطريقة "غير آمنة وغير مجدية"، ولا تعكس الواقع الميداني والإنساني الذي يعيشه السكان.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، رفضها القاطع لهذا الأسلوب، مشيرة إلى أنه تسبب سابقاً في سقوط شهداء وجرحى نتيجة هبوط المساعدات بشكل عشوائي على رؤوس المدنيين أو في مناطق خطرة، مما يشكّل تهديداً حقيقياً لحياة الأهالي بدلاً من تخفيف معاناتهم.

وأضافت الهيئة: "يكفينا ما ينزل علينا من السماء من قنابل ومتفجرات إسرائيلية، ولا نحتاج إلى مزيد من العبث بحياة أهلنا عبر مساعدات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع"، في إشارة إلى ما وصفته بمحاولات تجميل صورة بعض الأطراف عبر حلول رمزية لا تلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.

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