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وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني

السبت 26 يوليو 2025 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني



بيروت / سما /

توفي اليوم السبت، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا شكلت وجدان أجيال من محبي الموسيقى والمسرح في العالم العربي.

وينتمي زياد إلى واحدة من أبرز العائلات الفنية في لبنان، فهو نجل السيدة فيروز والراحل عاصي الرحباني، وقد بدأ مسيرته الفنية مبكرًا، ليصنع لنفسه مسارًا فريدًا جمع بين التلحين والعزف والكتابة والتمثيل.

عرف الرحباني بمؤلفاته الموسيقية التي جمع فيها بين الكلاسيك الشرقي والجاز والموسيقى الغربية.

وخلال مشواره الفني، تعاون مع كبار المطربين، وفي مقدمتهم والدته السيدة فيروز، التي قدّم لها عشرات الألحان المميزة، والتي لا تزال تتردد في أذهان الجمهور حتى اليوم.

ومن أشهر أغنياته لفيروز (سألوني الناس، سلملي عليه، أديش كان في ناس، على هدير البوسطة، نطرونا كتير، كيفك انت، عندي ثقة فيك)، وغيرها العديد من الأعمال.

#زياد الرحباني

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