الأمم المتحدة تُعرب عن استعدادها للتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"

غزة / سما /

أعلنت نائبة المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى تريمبلاى، اليوم السبت، أن المنظمة الدولية مستعدة للتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF).

وقالت تريمبلاي خلال إحاطة إعلامية: "أستطيع تأكيد أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر قد أرسل رسالة إلى رئيس صندوق غزة الإنساني. وفي الرسالة، أكد فليتشر أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع أي شريك لتوصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لسكان غزة".

وأضافت أن نائب الأمين العام فليتشر أوضح في الرسالة ذاتها أن أي شراكة يجب أن تلتزم بمبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية.

وتابعت قائلة: "هذا يعني أنه يجب توجيه المساعدات إلى حيث تكون الحاجة إليها أكثر إلحاحا وبدون تمييز، وأننا نقدم المساعدة للمدنيين المحتاجين وليس لأطراف النزاع. هذه المبادئ حيوية لتعزيز القبول والثقة العامة اللذين يشكلان أساس العمل الإنساني الفعال".

هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلث سكان قطاع غزة يضطرون إلى قضاء أيام دون الحصول على الطعام.

وأشار البرنامج في بيان اليوم السبت، إلى أن حوالي 90 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى علاج عاجل، مؤكدا أن 9 أشخاص لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب سوء التغذية.

واستند البرنامج في ذلك إلى بيانات من وزارة الصحة في قطاع غزة. وجاء هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لتنبيه المجتمع الدولي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.