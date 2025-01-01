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نائب بولندي ينتقد موقف بلاده من حرب الابادة التي ترتكبها اسرائيل

السبت 26 يوليو 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب بولندي ينتقد موقف بلاده من حرب الابادة التي ترتكبها اسرائيل



وارسو/وكالات/

اكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع الشعب الفلسطيني، النائب في البرلمان البولندي "ماتشي كونيتشني"، خلال جلسة برلمانية امس، ان اسرائيل تواصل حرب الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة أمام أعين العالم، وتتعمّد تجويع الفلسطينيين، في وقت تقف فيه مئات الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية على الحدود دون السماح بدخولها.

وقال النائب "كونيتشني" ان الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الجائعين المتجمّعين أمام مراكز توزيع الغذاء. (يُقتلون، ويُجَوَّعون، ويُصابون، وسط صمت العالم) حيث ان مئات الآلاف من الأطفال الجرحى والجائعين ينتظرون الغذاء والأمان، بينما نحن نراقب ونتابع جرائم غير مسبوقة يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

وقال "ان الحقائق والوقائع لا يمكن إنكارها".

وانتقد النائب البولندي موقف بلاده من حرب الابادة التي ترتكبها قوات الاحتلال، قائلا "ان دولا عديدة بدأت تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، حيث ان رئيس الوزراء الإسباني دعا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل".

واضاف "في المقابل، يعرب نائب رئيس الوزراء البولندي، وزير الخارجية "رادوسواف شيكورسكي"، عند حدود “القلق” فحسب، كما يوقّع وزير الدفاع البولندي، نائب رئيس الوزراء فواديسواف كوشنياك-كاميش، اتفاقيات عسكرية جديدة مع إسرائيل".

وقال النائب ماتشي كونيتشني امام البرلمان : السيد نائب رئيس الوزراء، في عهد حكومتكم تخفي بولندا عار التعاون مع نظام إجرامي، ولا تتحرك إزاء جريمة الإبادة المستمرة، وما يُعدّ واجبًا تجاه روسيا، يجب أن يكون كذلك تجاه إسرائيل.

وتساءل:  أين هي العقوبات على إسرائيل؟ ومتى ستبدأ بولندا بملاحقة مجرمي الحرب؟.

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