غزة : عشرات الشهداء والجرحى وموت اعداد إضافية من المجوعين في مجازر مستمرة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٢ شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع .

واعلنت وزارة الصحة بغزة ان تسع حالات وفاة جديدة سجّلت بمشافي قطاع غزة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

واوضحت ان العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى ١٢٢ حالة وفاة، من بينهم ٨٣ طفلًا.

وفجر اليوم الطفلة زينب أبو حليب 6 شهور بمستشفى ناصر بسبب سوء التغذية.

غزة والشمال

وارتقى اربعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية شرق مدينة غزة.

وارتفع إلى ١٦ شهيدا على الأقل وأكثر من ١٥٠ مصابًا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وارتقت شهيدة ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستشهدت الحاجة أم عبد الله قنديل بقصف طائرات الاحتلال منزلها في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وخلال نهار الجمعة ارتقى ثلاثة مواطنين في حي التفاح شمال شرقي غزة وخمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال سطح مدرسة القاهرة محيط ملعب فلسطين غربي مدينة غزة وشهيدان ومصابين جراء قصف شقة قرب مفترق المزنر في حي النصر شمالي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد المواطن منير سالم عبد الكريم أبو عيد (٤٧ عامًا) جراء قصف من طائرة مسيرة جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وقصفت المدفعية شمال مخيم النصيرات.

جنوب القطاع

واستشهد ٢٢ مواطنا خلال ال٢٤ ساعة ماضية في خان يونس ورفح جزء منهم قرب مراكز المساعدات فيما جرى انتشال اعداد من الشهداء .

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٩ شهيدًا (منهم تسعة شهداء انتشال) و ٤٦٧ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٦٧٦ شهيدًا و ١٤٣٩٦٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٥٢٧ شهيدًا ٣١٩٢٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩ شهداء وأكثر من ٤٥ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٠٩٢ شهيدًا وأكثر من ٧٣٢٠ إصابة.