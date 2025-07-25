رئيسة المكسيك تندد بالأزمة الغذائية في قطاع غزة

مكسيكو/سما/

استنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الجمعة الأزمة الإنسانية في غزة بسبب نقص الغذاء في القطاع الفلسطيني الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحافي “بالطبع، نحن ندين ما يحدث الآن، والمكسيك تسعى بالأقوال والأفعال لبناء السلام”.

وحذّرت منظمات إغاثة من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي فرضت عليه إسرائيل حصارا ومنعت دخول المساعدات إليه في آذار/مارس في خضم حربها مع حماس.

وأكدت شينباوم دعم المكسيك لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتعترف المكسيك بدولة فلسطين منذ عام 2012.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة بأن حوالى ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام.

وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني “جوعا كارثيا” بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر إذا استمر الوضع على حاله في القطاع المحاصر.

(أ ف ب)