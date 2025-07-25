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زعيم حزب فرنسي: قرار ماكرون بشأن فلسطين متسرع وله اعتبارات شخصية

الجمعة 25 يوليو 2025 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب فرنسي: قرار ماكرون بشأن فلسطين متسرع وله اعتبارات شخصية



باريس/سما/

صرح زعيم حزب "التجمع الوطني" الفرنسي جوردان بارديلا بأن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين متسرع ومدفوع باعتبارات شخصية.


وكتب بارديلا على منصة "إكس": "هذا قرار متسرع، تحكمه اعتبارات سياسية شخصية أكثر من كونه نابعا من رغبة صادقة في تحقيق العدالـة والسلام".

وأضاف السياسي أن "اعتراف ماكرون بدولة فلسطين سيمنح حركة حماس الإرهابية شرعية مؤسساتية ودولية غير متوقعة".

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن الجمهورية الفرنسية ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وأكد أن "الفرنسيين يريدون السلام في الشرق الأوسط. ودورنا كفرنسيين مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، هو إثبات أن ذلك ممكن".

ورحبت حركة حماس، في بيان مساء الخميس، باعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ودعت الحركة جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو فرنسا والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس.

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