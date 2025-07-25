كاتس ردا على ماكرون: لن نسمح بإقامة كيان يضر بأمن إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن تل أبيب لن تسمح بـ "إقامة كيان يُضر بأمنها" ردا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.



وقال كاتس في حسابه على منصة "إكس": "إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة ودعم لقتلة ومغتصبي حماس، الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".

وأضاف: "بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه المحنة، يعمل الرئيس الفرنسي على إضعافها. لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل.. جميعنا متحدون لدرء هذا الخطر الجسيم".

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن الجمهورية الفرنسية ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وأكد أن "الفرنسيين يريدون السلام في الشرق الأوسط. ودورنا كفرنسيين مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، هو إثبات أن ذلك ممكن".

المصدر: RT