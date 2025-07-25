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رئيس الوزراء البريطاني: المعاناة والمجاعة في غزة أمر لا يوصف

الجمعة 25 يوليو 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء البريطاني: المعاناة والمجاعة في غزة أمر لا يوصف



لندن/سما/

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المعاناة والمجاعة في غزة أمر لا يوصف ولا يمكن الدفاع عنه.


وقال ستارمر وفقا لوكالة "رويترز": "سأجري مكالمة طارئة مع فرنسا وألمانيا غدا لمناقشة كيفية وقف القتل في غزة".

وأضاف: "متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل نهجها وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواجهته ضغوطا متزايدة من وزراء في حكومته للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مع تصاعد الغضب الدولي إزاء تجويع سكان غزة. حيث حث عدد من الوزراء الكبار ستارمر خلال اجتماعات حكومية عقدت على مدى الأشهر الماضية على أن تتخذ بريطانيا دورا رياديا في الاعتراف بفلسطين.

وحذر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا.

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