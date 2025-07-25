وزير الخارجية البولندي يعترف بإساءة إسرائيل استخدام القوة في قطاع غزة

وارسو/سما/

اعترف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بإساءة استخدام إسرائيل للقوة في قطاع غزة.



وقال سيكورسكي لقناة "بولسات" التلفزيونية: "لإسرائيل الحق في الرد على هجوم "حماس"، الذي كان عملا إرهابيا واسع النطاق. وأنا أعتقد شخصيا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد البرنامج النووي الإيراني. في الوقت نفسه، تُسيء إسرائيل استخدام القوة في غزة".

كما أشار إلى أن إسرائيل لا تُقدم مساعدات إنسانية كافية لسكان قطاع غزة.

وأضاف: "نظام المساعدات الإنسانية الذي أنشأته إسرائيل، كبديل للنظام الذي يُموّله المجتمع الدولي، لا يعمل. إذا كان مئات الأشخاص يموتون في طوابير للحصول على الطعام، فهذا يعني أن هناك خطأً فادحا ومأساويا للغاية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59587 شهيدا و143498 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

كما أكدت ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 113، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.