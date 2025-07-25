  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية البولندي يعترف بإساءة إسرائيل استخدام القوة في قطاع غزة

الجمعة 25 يوليو 2025 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية البولندي يعترف بإساءة إسرائيل استخدام القوة في قطاع غزة



وارسو/سما/

اعترف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بإساءة استخدام إسرائيل للقوة في قطاع غزة.


وقال سيكورسكي لقناة "بولسات" التلفزيونية: "لإسرائيل الحق في الرد على هجوم "حماس"، الذي كان عملا إرهابيا واسع النطاق. وأنا أعتقد شخصيا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد البرنامج النووي الإيراني. في الوقت نفسه، تُسيء إسرائيل استخدام القوة في غزة".

كما أشار إلى أن إسرائيل لا تُقدم مساعدات إنسانية كافية لسكان قطاع غزة.

وأضاف: "نظام المساعدات الإنسانية الذي أنشأته إسرائيل، كبديل للنظام الذي يُموّله المجتمع الدولي، لا يعمل. إذا كان مئات الأشخاص يموتون في طوابير للحصول على الطعام، فهذا يعني أن هناك خطأً فادحا ومأساويا للغاية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59587 شهيدا و143498 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

كما أكدت ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 113، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

بسبب تصرفات "غير لائقة ولا أخلاقية".. سفير إسرائيل في الإمارات يثير أزمة دبلوماسية

تحقيق صادم لواشطن وتل ابيب .. الوكالة الحكومية الامريكية: لا دليل على سرقة حماس للمساعدات في غزة

السفير الأمريكي المؤيد لابادة غزة يسخر من ماكرون: الدولة الجديدة ستُسمى فران-أون-ستين

هارتس : غزة انتصرت على إسرائيل ..

اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية : نتنياهو يدين ووزراء يهاجمون

حماس مصدومة من تصريحات ويتكوف وتؤكد حرصها على استمرار المفاوضات..

كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أمام الأمم المتحدة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-07-25_17-10-21

مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة

68839c6c42360408ae493c6f

سموتريتش لنتنياهو: انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين

20250208145657afpp-afp_36xf46a.h-730x438

حماس تكشف تفاصيل مفاوضات التهدئة الأخيرة وتُكذّب رواية ويتكوف

68834b9b42360408ab4d9468

مصدر مصري يكشف مصير المفاوضات حول غزة بعد عرض حماس

688335514236046a5371cb3c

موقع إسرائيلي يكشف عن ممارسات مميتة للجيش الإسرائيلي تستهدف المدنيين والمنقذين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية