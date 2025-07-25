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الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في " حزب الله" جنوب لبنان

الجمعة 25 يوليو 2025 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في " حزب الله" جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تصفية مسؤول القوة البشرية لقطاع منطقة بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني


ونشر أدرعي : "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي محمد حسن قصان مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله الإرهابي".

وتابع أفيخاي " عمل المدعو قصان أخيرا على محاولات إعادة تأهيل قوة "حزب الله" في منطقة بنت جبيل وعمل لتجنيد عناصر أخرى لصفوفه خلال الحرب".

وذكر أدرعي "شكلت أنشطة العنصر الإرهابي انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

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