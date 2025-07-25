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مصدر سياسي إسرائيلي: المفاوضات لم تنهر وسنعود للدوحة عندما تظهر فرصة للتوصل إلى اتفاق

الجمعة 25 يوليو 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر سياسي إسرائيلي: المفاوضات لم تنهر وسنعود للدوحة عندما تظهر فرصة للتوصل إلى اتفاق



القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي مساء الخميس، أن المفاوضات بشأن غزة لم تنهر، لافتا إلى أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى قطر عندما تكون هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق.


وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤول إسرائيلي إلى أن "رد حماس لا يسمح بالتقدم إلا إذا أبدت مرونة، وإسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات".

وأضاف المسؤول: "هذا ليس انهيارا للمفاوضات وقد مكث الوفد في الدوحة لأكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع وهي أطول مدة قضاها أي وفد إسرائيلي سابق".

وقالت القناة 13 العبرية بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع شارك في المحادثات في الدوحة إنه "بالرغم من عودة الوفد، فإن المحادثات ستستمر خلال الأيام القادمة، والمفاوضات ستكون تحت النار".

وأوضح مسؤولون أمريكيون لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنه "لا يزال من الممكن استغلال الزخم للتوصل إلى صفقة"، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.

جاء ذلك عقب إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف سحب الفريق التفاوضي الأمريكي من الدوحة، وذلك عقب الرد الذي قدمته حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزعم ويتكوف، عبر منشور على منصة "إكس" أن رد "حماس" يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الموقف الأخير للحركة يعكس "غياب الجدية في إنهاء النزاع".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستبدأ "بدراسة خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك الأناني" من جانب حماس.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن "بعض التحليلات تشير إلى أن تصريحات ويتكوف تندرج ضمن الضغوطات الإسرائيلية الأمريكية على حماس لإبداء مرونة أكثر في المفاوضات".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نعمل على التوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح مختطفينا، وإذا اعتبرت حماس استعدادنا للتوصل إلى صفقة ضعفا وفرصة لإملاء شروط استسلام علينا تعرض دولة إسرائيل للخطر، فإنها ترتكب خطأً فادحا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرا جديدا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة في القطاع منذ شهور، ويؤمن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى حماس.

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