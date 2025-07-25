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الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية القيادي في حماس محمد العمور المسؤول عن تهريب السلاح عبر معبر رفح

الجمعة 25 يوليو 2025 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية القيادي في حماس محمد العمور المسؤول عن تهريب السلاح عبر معبر رفح



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، تصفية محمد العمور القيادي في حماس المسؤول عن تهريب السلاح عبر معبر رفح، في غارة جوية في خان يونس.


وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية إن الجيش شن هجوما في منطقة خان يونس وقضى على عنصر بارز في محور تهريب الوسائل القتالية إلى الجناح العسكري لحماس.

وأضاف أن العمور تولى منصب مسؤول رصيف البضائع في معبر رفح وأدار من خلال منصبه مئات عمليات تهريب الأسلحة والعتاد العسكري إلى داخل قطاع غزة وساهم بشكل مباشر في تعظيم قدرات حماس.

وذكر أنه على مدار سنوات لعب دورا مركزيا في محور تهريب الأسلحة للجناح العسكري لحماس إلى قطاع غزة وقاد وأشرف على دخول الأسلحة إلى قطاع غزة وحماس من خلال متعاونين معه.

وأفاد بأنه استخدم رصيف البضائع على مدار سنوات لتهريب العتاد العسكري والوسائل القتالية إلى قطاع غزة وشكل سندا لحماس في عملية تعاظم قوتها العسكرية وتفعيلها ضد إسرائيل.

وشدد المتحدث على أن جيش الدفاع سيواصل العمل ضد حماس لحماية الإسرائيليين.

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