ويتكوف: سحبنا فريق التفاوض من الدوحة بعد رد حماس وندرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة

واشنطن/سما/

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف سحب الفريق التفاوضي الأمريكي من الدوحة، وذلك عقب الرد الذي قدمته حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال ويتكوف، عبر منشور على منصة "إكس": "قررنا إعادة فريقنا التفاوضي من الدوحة لإجراء مشاورات، بعد الرد الأخير من حماس، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن الموقف الأخير للحركة يعكس "غياب الجدية في إنهاء النزاع".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستبدأ "بدراسة خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك الأناني" من جانب حماس.

لكن مصدرا سياسيا إسرائيليا مطلعا قال إنه لم يحدث أي انهيار في مفاوضات الدوحة، بل وصلنا إلى مرحلة تتطلب العودة إلى التشاور".

رد حركة حماس على مقترح الوسطاء، غير كاف لتحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وقال المصدر، الذي شارك في الاجتماعات أنه: "بعد الثانية والنصف ظهرا (الخميس)، عقدنا لقاء مع الوسطاء في الدوحة بعد اجتماعهم مع ممثلي حماس. تلقينا تفاصيل رد الحركة على المقترح الذي تم تقديمه قبل أسبوع، وهو أول رد منذ ذلك الحين".

وأضاف حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "قمنا بدراسة معمقة للرد وأجرينا مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس الوزراء، وقررنا العودة إلى إسرائيل لمواصلة دراسة كيفية تقليص الفجوات في المفاوضات". وأكد أن الفجوات "ما تزال قائمة في جميع المجالات"، رغم تحقيق تقدم جزئي في الأيام الأولى.

وأشار المصدر إلى أن أصعب القضايا كانت تتعلق بـ"مفاتيح إطلاق سراح السجناء"، ما تسبب في "تأخيرات كبيرة"، رغم الضغوط التي مارسها الوفد والوسطاء على حماس لدفعها إلى تقديم رد قابل للبناء عليه.

ولفت إلى أن "الرد الذي وصل صباح اليوم لا يسمح بإحراز تقدم دون تغييرات في مواقف حماس"، مضيفًا أن "الوفد لم ينسحب من المفاوضات، ولم يحدث أي انهيار، بل وصلنا إلى مرحلة تتطلب العودة إلى التشاور".

وأوضح المصدر أن المحادثات كانت "وثيقة" في الدوحة، حيث تواجد وفدا إسرائيل وحماس في المكان نفسه، بوساطة قطرية ومصرية، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر من واشنطن.

وعن مواقف حماس، قال: "نعتقد أن الحركة تسعى لتعظيم مكاسبها التفاوضية. كنا واقعيين منذ البداية، ولم يكن هناك تفاؤل مفرط. لكن المحادثات جرت، والوفود التزمت، والوسطاء أبدوا جهودا جبارة".

وحول أبرز النقاط العالقة، قال المصدر إن هناك أربع قضايا رئيسية في إطار المفاوضات:

المساعدات الإنسانية وآلية إيصالها.

إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، وتحديد مناطق الانسحاب وعمقها لضمان أمن إسرائيل.

مفاتيح إطلاق السجناء، والتي ردت عليها حماس فقط صباح اليوم، وكان ذلك أحد أكبر العقبات.

الضمانات والترتيبات التنفيذية للاتفاق، والتي لم يتم التوصل بشأنها إلى صيغة نهائية.

وعن إمكانية استئناف القتال بعد 60 يوما، قال: "نسعى لاتفاق يقود إلى مفاوضات تمتد لـ60 يوما، هدفها إنهاء الحرب وتحقيق شروط إسرائيل، وفي مقدمتها إعادة جميع الرهائن، أحياء أو أمواتا".

وبشأن موقف الوفد من مرونة محتملة في القضايا الخلافية، رفض المصدر الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكنه شدد على أن الوفد "جاء بتفويض واسع"، وأن "المشكلة ليست في موقف إسرائيل، بل في مواقف حماس ومماطلتها".

وختم المصدر: "سنواصل العمل حتى تهبط الطائرة، وسنستمر فور وصولنا إلى إسرائيل في التشاور والعمل مع الوسطاء. لن نتخلى عن أي مختطف. هدفنا واضح: التوصل إلى اتفاق يعيد الجميع".