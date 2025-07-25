استشهاد لاعبين فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي في غزة

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان نشره عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "ارتقاء لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين، أحمد علي صلاح، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال".

وأضاف "فيما استشهد اللاعب عماد حواجري، لاعب نادي الرباط، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكان الاتحاد الفلسطيني أعلن في بيان أمس الأربعاء، أنه خلال 656 يوما من الحرب، قتلت إسرائيل أكثر من 807 شهداء من أبناء الحركتين الرياضية والكشفية في فلسطين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والرياضية العالمية.

وأضاف "أسرة كرة القدم الفلسطينية كان لها النصيب الأكبر من هذا العدد بواقع 420 شهيدا".

كما أعلن الاتحاد الفلسطيني تدمير 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية جراء القصف الإسرائيلي.