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سموتريتش لنتنياهو: انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين

الجمعة 25 يوليو 2025 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش لنتنياهو: انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين



القدس المحتلة/سما/

وجه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص عملية التفاوض مع حماس لإنهاء الحرب في غزة.


وقال بتسلئيل سموتريتش في تدوينة على منصة "x" يوم الجمعة ردا على أخرى نشرها نتنياهو: "انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين".

وأضاف وزير المالية: "السيد رئيس الوزراء، الآن وقت النصر!".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في تدوينة إن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف كان محقا، حماس هي العقبة أمام إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "مع حلفائنا الأمريكيين ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة رهائننا إلى ديارهم، وإنهاء حكم حماس الإرهابي، وضمان السلام لإسرائيل ومنطقتنا".


من جهته، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى وقف كامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتخاذ إجراءات لاحتلال القطاع بالكامل، والقضاء على حماس.

وصرح بن غفير بأنه يجب تشجيع الهجرة وإقامة المستوطنات اليهودية في غزة.

وحسب قوله، "هذا ليس الطريق البديل، بل هو الطريق الأمثل لتحرير الرهائن بسلام وتحقيق النصر في الحرب".

وخاطب رئيس الوزراء قائلا: "سيدي رئيس الوزراء، أصدر الأوامر!".


وفي غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا وزاريا مصغرا لمناقشة تطورات محادثات صفقة الرهائن.

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وتغيب عن الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس حزب شاس أرييه درعي.

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