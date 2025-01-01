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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس إدارة مكافحة التجسس في حماس

الجمعة 25 يوليو 2025 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس إدارة مكافحة التجسس في حماس



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه اغتال خلال الأسبوع الجاري أمجد شاعر رئيس إدارة مكافحة التجسس في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "استهدف يوم الأربعاء في شمال قطاع غزة أمجد محمد حسن شاعر، رئيس إدارة مكافحة التجسس في جهاز الأمن العام التابع لحماس".

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "إدارة مكافحة التجسس تتولى مسؤولية قمع المعارضة لحكم حماس، وإحباط عمليات التجسس ضدها، وتأمين كبار مسؤوليها وأصولها داخل قطاع غزة وخارجه. وتمثل الإدارة جزءا حيويا من جهاز الأمن العام التابع لحماس، وهي مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن بناء تقييم استخباراتي يساعد كبار مسؤولي حماس في اتخاذ القرارات وتنفيذ الهجمات ضد دولة إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "بتوجيه من استخباراته وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تواصل قوات جيش الدفاع عملياتها في قطاع غزة".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "خلال اليوم الماضي، تم تفكيك موقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات في منطقة مدينة غزة، كان يطلق منه النار باتجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة. ولم تبلغ عن إصابات".

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، في مناطق بيت حانون وجباليا ودرج التفاح. وتواصل القوات تحديد مواقع وتفكيك أنفاق تحت الأرض ومواقع للبنية التحتية".

ولفت كذلك، إلى أنه "خلال اليوم الماضي، وبالتعاون مع القوات البرية، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، بما في ذلك خلايا إرهابية، ومنشآت عسكرية، وأنفاق، ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ومخازن أسلحة، ومواقع أخرى للبنية التحتية".

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