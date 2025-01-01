حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة (فيديوهات)

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، وطالبوا بإنهاء أزمة الجوع في غزة.

ورفعت لافتات كتب عليها: "إسرائيل تجوع غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"افتحوا البوابات".

وقد تدخل نحو 120 شرطيا خلال التظاهرة التي شارك فيها ما يقرب من 300 شخص. وشوهد عدد من الضباط وهم يلكمون ويركلون بعض المتظاهرين.

وأدى رد الشرطة العنيف إلى إصابة عدد من المتظاهرين. واعتبرت السلطات التظاهرة تهديدا للأمن العام، وأمرت الحشد بالتفرق على الفور.

أما في النمسا، فقد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

يذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 113، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة في آخر إحصاء لها أمس الخميس.

وقد أعربت منظمات دولية من بينها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مرارا عن قلقها من خطر المجاعة المحدق في غزة لا سيما في شمال القطاع، حيث يعاني السكان من شح حاد في الغذاء والمياه النظيفة، ما يهدد حياة الأطفال وكبار السن على نحو خاص.

إلى ذلك، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يوم الأحد، إن إسرائيل تجوِع مليون طفل في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن المستشفيات في غزة تستقبل يوميا مئات الحالات التي تعاني من إجهاد حاد وأعراض خطيرة نتيجة الجوع، تشمل فقدان الذاكرة ونقص الطاقة الحاد، في ظل عجز شبه كامل في الأسرّة والمستلزمات الطبية.

ومنذ 2 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.