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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي

الجمعة 25 يوليو 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي للقطاع إلى 59.676 شهيدا و 143.965 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 89 شهيدا منهم 9 تم انتشالهم، و 467 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم إضافة عدد من الشهداء إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8.527 شهيدا و 31.924 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9 شهداء وأكثر من 45 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.092 وأكثر من 7.320 إصابة.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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