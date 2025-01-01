الجيش الإسرائيلي: الأمن الفلسطيني يسلم 50 إسرائيليا دخلوا نابلس ليلا دون تنسيق مسبق

القدس المحتلة/سما/

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن، حوالى 50 مستوطنا دخلوا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية هذه الليلة، وأن قوات الأمن الفلسطينية منعتهم من الدخول وسلمتهم للجانب الإسرائيلي.

واقتحم عشرات المستوطنين، فجر الجمعة، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لتأدية طقوس دينية في مقام قبر يوسف قبل أن يعيدهم الأمن الفلسطيني.

وقال شهود عيان، إن حافلة ومركبة أقلت عشرات المستوطنين لقبر يوسف دون حماية من قبل الجيش الإسرائيلي، وأن قوات الأمن الفلسطينية أوقفت المستوطنين عند المقام ومنعتهم من دخوله قبل أن تسلمهم للجانب الإسرائيلي.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الأجهزة الفلسطينية سلمت 50 إسرائيليا دخلوا إلى نابلس ليل الجمعة دون تنسيق مسبق واعتدوا على عدد من منازل المدينة.

وعادة ما يقتحم المستوطنون القبر بحماية من الجيش الإسرائيلي، ويوجد "قبر يوسف" في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.