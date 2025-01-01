  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

منع القوات الحكومية من دخول السويداء..نص الاتفاق الذي يجري بين إسرائيل وسوريا..

الجمعة 25 يوليو 2025 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع القوات الحكومية من دخول السويداء..نص الاتفاق الذي يجري بين إسرائيل وسوريا..



وكالات / سما/

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.

وفي منشور عبر منصة "إكس" كشف المرصد عما قاله إنها "بنود الاتفاق" التي تم التوصل إليها والتي تنص على ما يلي:

1- يحول ملف السويداء إلى الأميركيين، وهم سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

2- انسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية.

3- الفصائل الدرزية ستقوم بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة دمشق.

4- تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى مهمة تقديم الخدمات.

5- تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي.

6- نزع السلاح من القنيطرة ودرعا وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة.

7- يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تقرر توسيع عملياتها بغزة ..

ويتكوف يلتقي رئيس الوزراء القطري في إيطاليا

مصر: جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة

رغم اعادة وفد التفاوض من الدوحة..مسوؤل إسرائيلي: رد حماس كان إيجابيا

حكومة نتنياهو توعز بتسريع دخول المساعدات : العالم لم يعد يصدق عدم وجود مجاعة بغزة

إصابة 8 جنود اسرائيليين في حدث أمني خطير بالشجاعية

اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية : نتنياهو يدين ووزراء يهاجمون

الأخبار الرئيسية

تحقيق صادم لواشطن وتل ابيب .. الوكالة الحكومية الامريكية: لا دليل على سرقة حماس للمساعدات في غزة

مجزرة غزة المستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع..

السفير الأمريكي المؤيد لابادة غزة يسخر من ماكرون: الدولة الجديدة ستُسمى فران-أون-ستين

الخارجية الأمريكية: وحماس تتصرف بسوء نية ولا ترغب في التوصل إلى صفقة..

ادارة ترامب ترفض بشدة قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية: متهور ويخدم حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية