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الأردن يرحب بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين

الجمعة 25 يوليو 2025 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرحب بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين



عمان / وكالات /

رحّبت وزارة الخارجية الأردنية، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم فرنسا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن هذه خطوة تأتي في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وأكد، أن الأردن تثمن قرار الرئيس الفرنسي، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني.

وأضاف القضاة، أن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّد، على أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد القضاة، التأكيد على موقف الأردن الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.

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