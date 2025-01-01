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السعودية ترحب بقرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين..

الجمعة 25 يوليو 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترحب بقرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين..



الرياض / وكالات /

رحبت وزارة الخارجية السعودية، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الجمعة، إن هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.

 وجددت، دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

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