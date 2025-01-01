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كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أمام الأمم المتحدة

الجمعة 25 يوليو 2025 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أمام الأمم المتحدة



اوتاوا/وكالات/

أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وكتب كارني في مقال له: "إن كندا تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي إسرائيل وفلسطين". وأضاف أن أوتاوا "ستعمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات"، بما في ذلك اجتماع وزراء الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وأضاف رئيس الوزراء أن كندا تدين فشل الحكومة الإسرائيلية في منع التدهور السريع للوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025.

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