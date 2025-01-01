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ماكرون: فرنسا قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين

الخميس 24 يوليو 2025 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: فرنسا قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين



رام الله/سما/

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن جمهورية فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين. السلام ممكن".

وأضاف: "يجب علينا تنفيذ وقف إطلاق النار فورا، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لسكان غزة. كما يجب علينا ضمان نزع سلاح حماس من الناحية العسكرية، وتأمين غزة وإعادة بنائها. وأخيرا، يجب علينا بناء دولة فلسطين، وضمان وجودها، وضمان أنه من خلال قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، ستساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط، لا بديل عن ذلك".

وأكد أن "الفرنسيين يريدون السلام في الشرق الأوسط. ودورنا نحن الفرنسيون مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، هو إثبات أن ذلك ممكن".

واختتم قائلا: "على ضوء الالتزامات التي قدمها لي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كتبت له وأعربت عن عزمي على المضي قدما (بالاعتراف بدولة فلسطين)".

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