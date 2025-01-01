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رغم اعادة وفد التفاوض من الدوحة..مسوؤل إسرائيلي: رد حماس كان إيجابيا

الخميس 24 يوليو 2025 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم اعادة وفد التفاوض من الدوحة..مسوؤل إسرائيلي: رد حماس كان إيجابيا



القدس المحتلة/سما/

قال موقع سي إن إن عن مصدر إسرائيلي ان رد حماس كان إيجابيا وهناك تفاؤل متزايد بتضييق الفجوات وإمكانية التوصل إلى اتفاق

واضاف المصدر ان استدعاء فريق التفاوض جاء لاتخاذ قرارات بشأن المفاوضات وهو أمر لا يمكن أن يتم عن بعد

وتابع ": استدعاؤنا لفريق التفاوض من قطر لا يشير لوجود أزمة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعادة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من أسبوعين المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.

وجاء عن مكتب نتنياهو، أنه "تقرر إعادة الفريق المفاوض لإجراء مشاورات في إسرائيل في ضوء رد حماس الذي قدمته صباحا"، مضيفا "نقدر مساعي الوسطاء مصر وقطر والمبعوث (الأميركي) ويتكوف من أجل تحقيق اختراق في المحادثات".

وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي مطلع ان المفاوضات لم تنهر وعودة الفريق المفاوض منسقة بين الأطراف وذلك من اجل اتخاذ قرارات مصيرية .

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